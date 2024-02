Demande de retrait du Motilium: ce anti-vomitif est responsable de la mort de plus de 50 personnes

La revue médicale Prescrire demande le retrait du Motilium et de ses substitues. Cette demande s’appuie sur le fait que ce médicament a engendré la mort de plus de 50 personnes en 2012 en raison de ses effets secondaires.

La consommation du Motilium est dangereuse en dépit du fait que ce médicament est utilisé depuis les années 1980, les faits sont là ! Cet antivomitif a des effets indésirables mortels notamment au niveau cardiovasculaire. En effet, ce dernier est accusé d’être responsable de la mort de plus de 50 individus. On recense entre 50 et 120 morts en 2012 liées de près de ou de loin à la consommation de cet anti-vomitif.

On est conscient que les neuroleptiques exposent généralement aux troubles du rythme cardiaque, mais celui-ci a des effets très graves, c’est aussi le cas de ses génériques. D’ailleurs, sa forme injectable a été retirée du marché six ans après son utilisation pour ces raisons cependant la forme orale était toujours utilisée. Ce médicament a fait l’objet d’analyse en 2004 et celle-ci avait conclu que l’effet de la molécule était inefficace à part dans les nausées -vomissements où il est jugé comme « modeste ».

Un an plus tard, des analyses épidémiologiques, néerlandaises et canadiennes, ont prouvé que les morts subites cardiaques sont à peu près 1,6 à 3,7 fois plus fréquentes en cas d’exposition à la dompéridone (ou Motilium)

Après six ans, en 2011, l’Agence française du médicament et l’entreprise concernée ont avisé les médecins et les pharmaciens du risque existant de ces morts subites. Une lettre a été envoyée aux professionnels de la santé fin 2011. Et voilà que l’année 2012 confirme encore une fois ce risque. En effet, entre 50 et 120 morts en 2012 étaient liée à ce médicament, c’est pourquoi, la revue médicale Perspective a demandé le retrait du Motilium et de ses génériques.

