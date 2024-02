Kim Kardashian: fragilisée par toutes les critiques

Kim Kardashian semble différente après avoir eu sa petite North West. En effet, Kim paraît ne plus vouloir qu’on parle autant d’elle. D’ailleurs, le magazine Now avance qu’elle vit de plus en plus mal les critiques l’a ciblant.

Depuis la naissance de North West, Kim Kardashian a changé de camps, elle fait partie de celui qui veut coute que coute préserver sa vie privée afin de minimiser les rumeurs et les scandales. En effet, la star a de moins en moins l’envie d’être suivie sans cesse par des caméras surtout lorsqu’elle joue son rôle de mère car tous ces faits et gestes sont détaillés, analysés et surtout commentés.

Selon une source proche de la belle brune, celle-ci ne supporte plus les commentaires visant son statut de mère et tout ce qui se rapporte à cela. Ce proche confie au magazine Now que Kim ne tolère plus qu’on juge mal son rôle de mère, elle ne comprend pas la réaction de certains qui pense qu’elle serait une meilleure mère si elle restait à la maison. Le proche souligne que Kim se sent comme une victime vu qu’elle est certaine qu’elle offre avec Kanye ce qui est meilleur pour leur fille.

Il paraît que même Kourtney Kardashian est fait partie de ceux qui jugent mal Kim. Ils ne sont pas du même avis face à l’exposition de leurs enfants aux médias et Kourtney donne des conseils à Kim qui ne les apprécie pas. Il semblerait même que les deux sœurs se soient disputés.

J’aime ça : J’aime chargement…