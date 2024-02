Fraude: une baisse qui fait plaisir aux sociétés françaises

Voilà une nouvelle rassurante, 55% des sociétés françaises ont repéré un cas, voire un peu plus, de fraude en cette année alors qu’on comptait 29% en 2009. Cette baisse s’explique en partie par les dispositifs de détection mis en place qui s’avère plus performants que les précédents.

Il s’était avéré qu’escroquer une société en France était simple comme bonjour, en somme, il suffisait d’un petit coup de fil pour que tout soit réglé. D’ailleurs, cette année, d’après la 7e édition de l’étude du cabinet PwC, on a remarqué que 10% des fraudes rapportées étaient de type «fraude au président». Cette étude a été publiée hier.

Selon elle, l’escroquerie est simple à effectuer, en effet il suffit de passer un coup de fil au comptable en lui demandant d’opérer un virement à l’étranger en se faisant passer pour le chef de l’entreprise qui veut effectuer une acquisition top secrète. Il est nécessaire de connaitre assez bien le dirigeant de la société et d’exercer une certaine pression psychologique au nom de la «survie» de l’entreprise et cerise sur le gâteau, le choix d’un week-end prolongé empêchant le blocage du virement et voilà le tour est joué ! L’étude explique que ce petit jeu a permis de dérober des dizaines de millions d’euros.

Dans le top 2 des fraudes les plus fréquentes, on retrouve le détournement d’actifs en première place avec 61% des cas rapportés, suivi par la cybercriminalité avec 28% des cas. Ce type de fraude inquiète considérablement les dirigeants d’entreprises surtout dans les deux ans qui viennent, l’étude affiche 44% concernant ce sujet.

