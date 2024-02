Cara Delevingne et Michelle Rodriguez officiellement en couple

Cara Delevingne sait se faire remarquer et devient depuis quelques temps très médiatisée, mais aujourd’hui elle crée un grand buzz.

En effet, le mannequin se trouve certainement dans tous les magazines people pour sa présence dans les défilés les plus importants ainsi que les grandes fêtes de stars. Mais aujourd’hui, elle s’affiche fièrement en couple. Et pas n’importe quel couple.

Cara Delevingne serait en relation avec Michelle Rodriguez, la star de Fast & Furious.

Déjà, depuis quelques semaines elles passent beaucoup de temps ensemble en partageant des photos sur les réseaux sociaux. Mais, hier, Michelle Rodriguez a pratiquement confirmé officiellement leur relation.

Interviewée par The Mirror, elle déclare: « Entre nous ça se passe bien. Elle est tellement cool. Quand on a commencé à trainer ensemble, j’ai juste pensé qu’elle était géniale et on a passé un super moment ensemble. Elle a un sacré caractère, en fait. Je chercherais pas la bagarre avec elle. »

La top-model, quant à elle, n’a pas encore confirmé cette relation mais elle ne se cache tout de même pas. Elle s’affiche fièrement avec sa copine dans les matchs de baskets, dans des fêtes, des défilés, etc.

Mais, vu le mode de vie et surtout la différence d’âge entre les deux jeunes femmes (15 ans d’écart), elles partagent leur temps entre Londres et Californie et il s’est avéré que lorsqu’elles ne sont pas ensemble, elles passent tout leur temps à s’écrire des textos.

Et la cerise sur le gâteau, il paraîtrait même que Cara aurait présenté Michelle à sa famille.

