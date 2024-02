Les mauvaises prévisions de TF1 pour 2014

La conjoncture du marché publicitaire n’est guère satisfaisante et la concurrence est de plus en plus accrue, dans ce contexte TF1 s’attend à un nouveau recul du marché publicitaire de la télévision en 2014 ce qui n’est pas trop étonnant vu qu’en 2013 elle affichait déjà un recul.

La chaîne de télévision a exposé l’an dernier en effet, un chiffre d’affaires de 2,47 milliards d’euros soit un chiffre réduit de 5,7%. Ce chiffre d’affaires est bien loin de celui prévu par le groupe qui était de 2,5 milliards. Donc l’année 2013 rimait avec la contraction des revenus publicitaires.

On peut dire que TF1 n’a pas autant de chances que son concurrent M6 qui a été capable de maintenir des revenus stables. Néanmoins, elle a pu redresser la barre de ses audiences avec une amélioration de 0,1 point à 22,8%.

Philippe Denery qui est le le directeur financier de TF1 a avoué à l’occasion d’une conférence téléphonique avec des journalistes que la chaîne M6 a été plus agressive en 2013 que TF1 afin de s’accaparer quelques parts de marché par contre TF1 avait pour objectif de maintenir la valeur de ses écrans publicitaires.

