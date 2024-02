Christina Aguilera fiancée: son fiancé lui offre une bague résumant leur relation

Récemment on a découvert les fiançailles de Christina Aguilera et de Matt Rutler. Mais ce qu’on ne savait pas c’est que Matt a pris un an pour maîtriser sa demande et que la bague qui lui a offert est unique et exceptionnelle.

Le 14 février, Christina Aguilera et Matt Rutler se sont fiancés. Ces deux-là sont en couple depuis à peu près trois ans et depuis que Matt a su que Christina est la femme de sa vie, il a commencé à préparer sa demande et à imaginer la bague qu’il peut lui offrir. Un proche a confié que Matt dessinait depuis de longs mois la bague adaptée à sa belle et son choix ne s’est pas fait par hasard ! L’homme a symbolisé les trois ans de leur relation dans cette bague, Chaque placement de chaque pierre a une raison et une signification.

Matt a donc préparé sa demande depuis des mois mais a sélectionné le moment propice pour présenter la bague à Christina. Celle-ci a été folle de joie, à en croire la rapidité avec laquelle elle a publié la photo de sa bague sur Twitter.

Ce même proche explique le concept de la bague ; L’anneau serpente et entrecroise les diamants, chaque intersection représente leur croisée des chemins. La bague est plus fine à la base pour symboliser que leur relation qui est de plus en plus proche et forte au fil du temps. Chaque petit détail a une signification.

