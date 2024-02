Leighton Meester et Adam Brody: mariés en secret!

Cela fait un an que la relation entre Leighton Meester et Adam Brody est née. Il paraît que cette période a suffi à Leighton pour dire oui à Adam ! C’est le magazine Us Weekly qui divulgue cette nouvelle.

Il semble que Leighton Meester et Adam Brody étaient pressés de se marier ! En effet, même pas trois mois après l’annonce officielle de leurs fiançailles, ils se marient subitement et dans la plus grande discrétion pas aussi grande finalement vu que que le magazine Us Weekly rapporte cette nouvelle.

Après les fiançailles de ses tourtereaux, les rumeurs sur la date du mariage couraient, toutes s’accordaient sur la période d’été. Mais le couple a vraisemblablement voulu surprendre tout le monde en accélérant les choses. Le mariage secret n’a pas été jusqu’à présent officialisé, cependant, l’acteur a été photographié récemment portant à son annuaire une bague. En effet, sur le cliché publié sur le site du magazine People, on peut voir une alliance à l’annuaire d’Ada Brody.

Rappelons que c’est le premier mariage de Leighton Meester et Adam Brody et espérons que ce soit le dernier.

