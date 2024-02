Epuisement professionnel des médecins : le fléau

Hier, une vingtaine de médecins ont mimé des suicides devant le ministère de la Santé afin de faire part à leur manière du danger existant de surmenage qui peut engendrer des suicides. Une immense menace s’abat sur la profession.

Masque blanc sur le visage et corde autour du cou, les médecins alignés, ont mimé leur suicide. Les blouses blanches, les charlottes et stéthoscopes ne sont pas un déguisement et les personnes étendues sur le sol sont bien des médecins et non des acteurs ! Mais comme tous les moyens sont bons pour se faire entendre, les médecins ont eu recours à cette mise en scène espérant rendre compte de la menace frappant leur profession.

En effet, l’Union française pour une médecine libre (UFML) a organisé hier un « jour noir » afin d’éclairer le problème du burn out, épuisement professionnel qui pèse sur les médecins, un sur deux selon les statistiques de l’association, et qui a causé à minimum 40 suicides par an.Le président de l’UMFL, Jérôme Marty, précise que le taux de suicide est 2,48 fois plus élevé chez les médecins que sur l’ensemble de la population.

