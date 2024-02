Rotarix et Rotareq: deux vaccins recommandés pour la gastro-entérite

Le Rotarix et le Rotateq sont deux médicaments recommandés par le Haut Conseil de Santé Publique afin de lutter contre la gastro-entérite.

Le Rotarix et le Rotateq sont deux médicaments peu connus certes mais existants depuis longtemps. Cela fait dix ans que ces deux vaccins ont été lancés pour combattre certaines gastro-entérites.

En effet, les deux vaccins baissent considérablement les risques liés à la contraction du rotavirus qui provoque les gastro-entérites les plus fortes et qui à l’origine de 14.000 hospitalisations d’enfants par an et d’une quinzaine de décès.

Il y a quelques jours, Haut conseil de santé publique (HCSP) français a fait part de ces recommandations au sein d’un communiqué. Contrairement à leur avis défavorable concernant l’utilisation de ces deux vaccins en 2006 et 2010, le Haut Conseil recommande cette année le recours à l’Rotarix et le Rotateq chez les nourrissons de moins de six mois afin remédier à la gastro-entérite. Il annonce même une baisse des prix des deux vaccins.

Les récentes statistiques se référant à l’efficacité et la sécurité du Rotarix et du Rotareq, sont à l’origine du changement de position du Haut Conseil de la santé publique. En effet, dans les pays industrialisés, ces deux vaccins ont baissé le taux d’hospitalisation de minimum 80 %.

