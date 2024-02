Cote De Pablo change subitement de plan, elle quitte la série NCIS sans prévenir

Cote de Pablo incarne le rôle de Ziva David dans l’équipe du NCIS. Celle-ci décide subitement de quitter la série sans prévenir. Son départ choque son co-équipiers et spécialement Abby, rôle incarné par Pauley Perrette.

La chaîne américaine semble prendre bien la nouvelle du départ d’un élément clé de la série NCIS, cependant la réalité bien différente des apparences.

La Chaîne n’a pas vraiment eu le choix, elle a remercié l’actrice Cote de Pablo, Ziva dans la série, pour son excellent travail malgré qu’elle digère mal cette décision prise soudainement. D’ailleurs, certains collègues comme David McCallum, Ducky Mallard dans la série, ne cache pas sa colère face au comportement de l’actrice. Il avoue ne pas comprendre comment Cote a pu s’éclipser aussi simplement en laissant toute l’équipe ainsi au début d’une nouvelle saison.

Il faut dire que côté casting, cela ne se passe pas bien du tout, il y a du pessimisme dans l’air !

L’actrice Pauley Perrette, incarnant le rôle d’Abby la gotique, avoue être la plus choquée du groupe. En effet, cette nouvelle de départ a été très mal prise par cette sensible. Pauley confie que Cote lui manque considérablement et qu’elle a dû mal à gérer son absence.

J’aime ça : J’aime chargement…