Rihanna sur la couverture de Vogue pour la troisième fois

Rihanna se fait de plus en plus présente dans les médias.

En effet, la jeune chanteuse se fait remarquer par les stylistes, les magazines people, les grandes fêtes et cérémonies et les personnalités les plus connus du monde artistique. Et elle le mérite.

Rares sont les fois où elle est entourée par des frasques à problèmes comme est le cas d’un tas d’autres artistes de son âge. Rihanna est âgée de 25 ans et a conquis le monde avec ses talents.

Ses chansons ont toujours été des tubes et classés parmi les premiers hits du monde entier. Elle a gagné plusieurs récompenses et compte encore percer dans ce monde de musique.

En plus de la chanson, elle est très prisée par les meilleurs stylistes. Ainsi, le grand magazine de mode, Vogue, l’a photographié sous différentes poses avec plusieurs vêtements de grandes marques.

L’éditorialiste de Vogue l’a même comparé avec Michael Jackson pour ses succès et ses plusieurs classement dans le Hot 100 du Billboard: « Cela a pris à Michael Jackson 23 ans. Rihanna a mis 7 ans ».

Ainsi, Rihanna se trouve pour la troisième fois en couverture de ce grand magazine en posant avec Givenchy, Rodarte, Tom Ford, Alexandra Wang, etc.

Pour les responsables de Vogue, Rihanna serait une icône de la post-modernité.

J’aime ça : J’aime chargement…