Angelina Jolie et les autres sur le tapis rouge des Bafta Awards

Londres a accueilli ce Weekend un grand nombre de stars du monde entier.

En effet, hier soir a eu lieu la cérémonie de remise des prix des Bafta Awards, British Academy of Film and Television Arts Awards. C’est l’événement le plus prisé du moment là où se sont réunis de grandes stars du cinéma.

Mis à part les gagnants des différentes catégories, le tapis rouge reste quand même un moment très médiatisé, très commenté et très attendu par tous.

Angelina Jolie pourrait être la plus belle et classe d’entre eux. Malgré qu’elle a laissé de côté ses belles robes, en optant pour un tailleur elle est restée la plus remarquable de la soirée. Ainsi, vous pourriez la voir dans la photo ci-dessous vêtue d’un tailleur signé Saint Laurent qui ressort son côté élégant et femme moderne. Et la petite touche de plus qui fait tout le charme c’est un noeud papillon dénoué autour de son cou. Bien entendu, elle était accompagné par un des plus bels hommes de la planète, Brad Pitt.

Fearne Cotton, Helen Mirren, Cate Blanchett, Amy Adams, Maggie Gyllenhaal, Edith Bowman, Naomie Harris, Lily Allen, Oprah Winfrey étaient aussi sublimes dans leurs robes aussi glamour l’une que l’autre.

On pourrait croire que tout se joue sur le tapis rouge alors que la vraie cérémonie se déroule à l’intérieur de la salle pour la remise des prix des meilleurs films et acteurs.

