La composition du lait maternel dépend du sexe du bébé

Une étude publiée récemment montre que la composition du lait maternel dépend fortement du sexe du nouveau-né. Ainsi, les biologistes de l’université de Harvard sont arrivés à la conclusion que le lait produit pour un garçon est plus riche que celui produit pour les filles.

Katie Hinde, une biologiste de l’Université de Havard annonce que les mamans produisent des recettes biologiques hétérogènes dépendantes du sexe du bébé mis au monde. Cette conclusion n’a été tirée qu’après la conformité des conclusions de différentes expériences menées sur des humains, des singes et autres mammifères. Toutes les conclusions montrent en effet que le contenu du lait et la quantité produite ne sont pas semblables pour les garçons et la fille.

En détail, les expériences exposent que le lait maternel est plus riche en graisse et en protéines pour les garçons. Ces derniers obtiennent du lait énergétique alors que les filles obtiennent une plus grande quantité de lait.

Jusqu’à présent ce phénomène n’a pas été expliqué avec des théories certifiées. Les hypothèses avancées stipulent que chez les singes, le lait est plus riche en calcium pour les progénitures femelles car cette richesse leur permet de se développer rapidement et donc de se reproduire plus vite. Les biologistes expliquent que les mâles, par contre, n’ont pas besoin de parvenir à la maturité sexuelle aussi rapidement que les femelles.

