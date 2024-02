Nabilla: très bien payée grâce à ses petits à côtés

Vous payez bien pour passer la soirée en boîte de nuit, le divertissement a un coût que supportent certains d’entre nous difficilement parfois. Il s’avère que ce n’est pas le cas de tout le monde, Nabilla pour se divertir sur la piste de danse se fait plutôt payer. Quelle chance non !

Nabilla, notre bimbo adorée, fait partie de ceux qui peuvent s’amuser tout en étant payé. Eh oui !!

Sortir en boîte de nuit ne lui coûte rien, au contraire cette sortie permet de gaver son porte feuilles! Nabilla ne fait pas l’exception, elle est comme toutes les starlettes de téléréalité, très convoitée par les établissements nocturnes qui les utilisent pour gagner de la popularité.

Les responsables de ce genre d’établissement ne compent pas lorsqu’il s’agit d’investissement durable, en effet, ils sont prêts à payer une petite fortune pour qu’une star danse sur leur piste. Cette somme sera très vite récupérée dès que la boîte aura gagné en notoriété.

Il suffit qu’une star apparaisse quelques heures dans la boîte en question pour que celle-ci soit plus fréquentée. Donc imaginez l’impact de la présence de Nabilla ! c’est simple le gérant d’un établissement nocturne a vu ses recettes augmentées de 30% suite à l’apparition de Nabilla dans sa soirée mais il a tout de même dû déboursera 3900euros pour que Nabilla et Thomas son fiancé soit parmi les invités durant une heure et quinze minutes.

