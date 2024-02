Site de rencontres: N’importe quel moyen est bon pour trouver l’amour

Tous les moyens sont bons pour rencontrer l’amour, c’est ce qu’on dit mais réellement on n’use pas vraiment de tous les moyens disponibles. C’est le cas des sites de rencontres qui n’ont pas autant de popularité qu’ils le prétendent. Est-ce que le problème provient de la capacité du site à vraiment trouver le bon partenaire ou du doute des célibataires, nul ne le sait !

Une découverte qui fera le bonheur de tous les célibataires a été faite. Un groupe de chercheurs dirigé par Kang Zhao à l’Université de l’Iowa (Etats-Unis) aurait découvert il y a quelque temps une méthode qui favoriserait les chances de sélectionner en ligne son âme-sœur. Celle-ci ne s’appuiera plus, seulement, sur de simples profils personnels exposés par les abonnés mais se basera sur les choix, goûts et volontés des utilisateurs. Cette nouvelle méthode supprimera tout mensonge et imprécision, donc les faux profils n’auront plus de place.

Néanmoins, nous ne pouvons guère dire que les sites de rencontres sont totalement bidons. En effet, une étude de l’Université de Chicago le prouve ! L’analyse menée montre que plus d’un mariage sur trois célébré aux Etats-Unis entre 2005 et 2012 résultait d’une rencontre faite en ligne. Certains experts doutent de cette preuve car cette recherche a pu être faussée car elle subventionnée par eHarmony.com qui est un site de rencontres américain.

