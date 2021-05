Idée repas minceur

Vous voulez dîner en tête à tête avec votre chéri mais votre régime ne vous permet pas de manger n’importe quoi et vous gâche en quelque sorte cette occasion. Prenez les choses en mains en préparant vous-même un repas qui ne vous ruine pas, qui est facile à faire et qui ne nuira pas à votre régime.

Un dîner en tête à tête ne s’annule pas sous prétexte de vous suivez un régime par contre vous pouvez associer les deux en trouvant les bons plats à faire. Nous vous proposons un menu minceur qui vous régalera tout de même. Au menu, salade de jambon sec, omelette aux poivrons et mousse de fraises ! Il est dédié à quatre personnes on ne sait jamais si vous voulez vous servir encore.

Pour l’entrée il vous faut 4 tranches de jambon sec, 300 g de gros champignons de Paris, 50 g de roquette, 50 g de parmesan en copeaux, un peu de jus d’un citron jaune, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive , 1 cuillère. à soupe de vinaigre et bien sure du sel et du poivre.

Dans un premier temps lavez et essuyez les champignons dont les pieds seront coupés et les têtes finement émincées, mettez les dans un saladier en les aspergeant de jus de citron. Dans chaque assiette disposez la feuille de salade préalablement lavée et essorée, dont laquelle vous disposerez par la suite les champignons. Dès que cela est fait, arrosez les avec un mélange d’huile d’olive, de vinaigre et de sel et poivre. Enfin disposez les copeaux de parmesan et le jambon cru que vous aurez coupé.

Pour le plat de résistance, vous devez disposer de 8 œufs, 100 g de fromage blanc à 0% de MG, 2 tomates, 1 poivron rouge, 50 g de parmesan râpé, 1 oignon, quelque feuilles de basilic, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, du sel et du poivre. Cette omelette est très facile à faire, il suffit de faire cuire les tomates 30 secondes que vous peliez et épépinez par la suite , puis lavez le poivron et découpez le en petits dés et émincez l’oignon finement.

Vous allez par la suite faire revenir le poivron, les tomates, l’oignon et le basilic avec un peu d’huile dans une poêle. Vous devez les ajouter au mélange œufs, fromage banc et parmesan que vous aurez déjà battu.

Enfin pour le dessert, vous devez battre au fouet électrique 160 g de lait concentré froid non sucré demi écrémé jusqu’à l’obtention d’une mousse. Pressez ensuite un citron puis lavez et équeutez 500 g de fraises que vous ajouterez au jus de citron et aux trois cuillères à soupe l’édulcorant dans un mixeur. Le mélange obtenu doit être inséré dans celui du lait. Cette mousse doit être placée dans des coupes individuelles, dans le réfrigérateur durant deux heures.

Concernant la décoration vous pouvez utiliser des fraises non coupées ou des feuilles de menthe.

