Venez à bout de vos troubles de sommeil

Il est tout à fait normal que vous cumuliez du stress durant la semaine et avec les soucis qui s’ajoutent en plus tout votre corps et votre esprit sont perturbés. Cette perturbation bloque la recharge naturelle dont vous êtes doté à savoir le sommeil.

Nul n’est à l’abri d’éventuels troubles du sommeil car la pression infligée par la vie quotidienne fissure en quelque sorte ce pilier du bien-être. Afin de recharger vos batteries naturelles vous devez vous habituer à certaines choses qui devront être appliquées tous les jours.

Pour profiter d’un sommeil paisible, il est impératif que vous appreniez à vous relaxer ! Ceci passe par la consommation de tisanes comme la tisane de tilleul, verveine, camomille ou de fleurs d’oranger ou bien la consommation d’un verre de lait tiède dans lequel vous aurez dissous une cuillère à café de miel.

Vous pouvez également prendre le soir de bons bains chauds qui favoriseront votre relaxation, si vous disposez de plus de temps pratiquez de la méditation. Si cette pratique ne vous intéresse pas optez dans ce cas pour une activité sportive qui aura pour but d’évacuer tout le stress emmagasiné dans votre corps. Pour les partisans du moindre effort, nous vous conseillons un dîner léger et la confection de mini sachets de lavande séchée que vous respirerez avant de dormir.

J’aime ça : J’aime chargement…