Julia Roberts est accusée d’avoir participé à la décision de suicide de sa demi-soeur

Julia Roberts sera bientôt élue la sœur la plus méchante de l’époque. En effet, l’actrice a été accusée d’avoir participé en quelque sorte au suicide de sa demi-sœur.

Une lettre de cinq pages destinée à la famille de Nancy Motes a été découverte par l’équipe médicale qui a pris en charge la victime après son décès. Il paraît que la plupart des pages étaient dédiées à Julia Roberts.

Nancy Motes, demi-sœur de Julia Roberts, a pris le temps d’écrire une lettre avant d’avoir mis fin à ses jours. La lettre résume en somme l’état émotionnel de Nancy. Ainsi, au sein de cette lettre elle décrit la relation difficile qu’elle entretenait avec Julia et responsabilise cette dernière de cette prise de décision (suicide). Nancy a rédigé trois pages de reproches destinés à sa demi sœur. Une page a suffi pour exprimer son amour pour sa mère et une dernière pour faire ses excuses à son fiancé. C’est le New York Daily News qui détaille le contenu de cette lettre de cinq pages.

Nancy s’est suicidée dimanche dernier dans la maison d’un ami à Los Angeles.

