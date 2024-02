La 29e édition des Victoires de la musique, c’est ce soir !

Vos artistes français préférés seront réunis ce soir dans une cérémonie musicale.

En effet, ce soir, Virginie Guilhaume et Bruno Guillon présenteront la 29e édition des Victoires de la musique. La cérémonie se déroulera au Zénith de Paris et sera diffusée en direct sur France 2 à partir de 20h45.

La soirée promets de très belle surprises surtout que les nominés sont très appréciés par le public. En plus, des prestations en live dont celle de Stromae sont très attendues par les fans de musique.

En ce qui concerne les nominations, vos artistes préférés s’affronteront dans différentes catégories:

– « Artiste interprète masculin », il y aura Etienne Daho, Christophe Maé et Stromae.

– « Artiste interprète féminin », Lilly Wood & The Prick, Vanessa Paradis et Zaz s’y affronteront.

– « Album révélation », vous retrouverez les nouveaux talents à savoir: Cats on Trees, HollySiz, La Femme, Christine and The Queens, 1995, Albin de la Simone ainsi que Woodkid

– « Chanson originale », Stromae se présente avec deux chansons, Formidable et Papaoutai; Johnny Hallyday avec 20 ans et Maître Gims avec J’me tire.

Une soirée musicale prometteuse d’une bonne ambiance surtout avec des invités d’un grand calibre.

En plus, vous pourrez partager vos réactions qui sera diffusés en direct lors de la soirée et ce, via le réseau social Twitter avec le hashtag #Victoires2014.

