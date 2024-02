Apparition d’une nouvelle tempête baptisée « La Ulla »

Sept départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Des départements comme la Manche, les Côtes-d’Armor, le Finistère et le Morbihan sont en alerte aux vents puissants. En plus de ces vents le Finistère et le Morbihan et la Loire Atlantique risquent des vagues-submersion. L’Ille-et-Vilaine et la Vendée sont menacées par des inondations.

Bretagne ne peut guère souffler, elle est frappée par des tempêtes successives, la dernière en date est cette nouvelle tempête baptisée La Ulla qui tend à s’approcher de plus en plus des côtes. D’après le dernier bilan de Meteo France, la pointe ouest de la Bretagne sera secouée par des vents violents provenant du sud puis du sud-ouest. Le communiqué précise même que la puissance des vents va prendre de l’ampleur.

Ce signal d’alarme a été déclenchée pour la Manche, les côtes d’Armor, le Finistère et le Morbilan qui ont été immédiatement placés en vigilance orange.

Selon les prévisions, on s’attend cette après-midi à des vents atteignant plus de 100 km/h dans certaines régions et cela ne va pas s’arranger vers la fin de la soirée, les rafales peuvent atteindre 100 à 110km/h sur les Côtes d’Armor, l’ouest du Morbihan ainsi que le département de la Manche.

Les vents vont atteindre 120 km/h dans dans le Finistère, avec des pointes à 130-140 km/h le long des côtes de la Cornouailles au Trégor et sur les caps les plus exposés. Par contre, ce qui reste de la façade atlantique et de la Manche (à l’exception du Calvados) est placée en vigilance jaune.

