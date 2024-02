Tensions entre Kate Middleton et le prince William

Il semble que le couple Kate Middleton et le prince William est un peu dépassé par les événements. En effet, la jeune maman du prince George a passait une dizaine de jours aux Caraïbes avec son fils mais sans son mari et dès son retour c’est le prince William qui voyage en Espagne sans sa femme ni son fils.

A priori, nous assistons au premier dérapage dans le couple Kate Middleton et le prince William. En effet après le retour de son épouse et de son fils des Caraïbes, le prince a décidé de partir de son côté seul afin de se divertir avec ses amis. Ce qui paraît un peu louche et difficile à digérer c’est la présence de son ex-copine lors de ce voyage en Espagne.

Donc, depuis le 6 février, le prince se décontracte en courant derrière des sangliers avec des amis et bien entendu Jessica Craig, son ex-copine, qui a été invitée.

Le site Us Weekly a publié une photo du prince William aux côtés de Jessica Craig à l’aéroport de Séville. Même si Kate Middleton est au courant de la présence de Jessica, ce n’est pas pour autant qu’elle l’approuve ! Kate doit être surement morte de jalousie, elle qui ne peut pas passer du temps avec son propre mari ! Celle-ci peut tout de même se rassurer car Jessica est à présent en couple.

