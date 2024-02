Encore une secousse pour le couple Jennifer Aniston et Justin Theroux

On ne comprend plus rien au couple Jennifer Aniston et Justin Theroux. On n’a pas cessé d’entendre parler de leur mariage pourtant rien ne prouve que cette volonté d’union persiste toujours. Des rumeurs courent concernant la séparation du couple en s’appuyant sur la preuve que l’actrice a passé ses 45 ans toute seule.

Les hauts et les bas du couple Justin Theroux et Jennifer Aniston ne nous surprennent pas. Rappelez-vous des tensions ont éclaté, vu les présumées infidélités du beau brun, qui se sont estompés par la suite grâce à la réaction sereine de la comédienne.

Justin Theroux et Jennifer Aniston sont fiancés depuis l’année passée, ces deux tourtereaux semblent vouloir repousser leur mariage. Pourtant, récemment on pensait que tout était parfait entre eux et qu’ils pensaient même recourir à une mère porteuse pour avoir un enfant. La volonté d’être parent semblait un bon signe mais il s’avère que non !

Il y a quelques jours Jennifer Aniston soufflait ses 45 bougies et contrairement à une situation normale en cette occasion, Justin n’était pas là pour fêter les 45 ans de sa fiancée. Incroyable non ! Alors que tous les meilleurs amis de la belle blonde étaient là. Ce dernier a plutôt passé la soirée entre mecs avec Orlando Bloom.

