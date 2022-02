L’origine de la fête de la Saint-Valentin

La plupart des personnes perçoivent la Saint-Valentin comme une simple fête commerciale où on doit obligatoirement dépenser de grosses sommes pour faire plaisir alors qu’en réalité le 14 févier est tout simplement un jour où des amoureux fêtent davantage leur amour. Les roses rouges et le chocolat en l’emblème de cette fête.

Avant de juger la fête de la Saint-Valentin il est impératif d’en connaitre l’origine. Tous s’accordent à définir la Saint-Valentin comme une occasion de s’échanger des petits cadeaux symboliques ou des mots doux ou simplement l’occasion de profiter d’un moment intime.

Or en réalité il semble que la Saint-Valentin soit une fête qui remonte à l’époque romaine. Cette fête visait la célébration de la fertilité et la fécondité, l’amour n’avait rien avoir dans cela. Cet ingrédient a été ajouté par la suite par des jeunes qui voulaient changer la vision de cette fête.

Ceci concerne le sens de cette fête, quant à son nom, il semblerait qu’il se réfère à un prêtre prénommé Valentin qui avait désobéi à une loi promulguée par l’empereur Claude II le Gothique en unissant des jeunes couples. Il s’avère même que le 14 février correspond à la date de son exécution.

Donc, cette fête est en quelque sorte un hommage aux pratiques de ce prêtre.

Plus on avance dans le temps plus le sens de la fête de la Saint-Valentin se métamorphosait en devenant ainsi la fête des célibataires. Les jeunes filles du village en âge de se marier devaient se cacher en attendant que des jeunes hommes viennent les sortir de leurs cachettes. Les couples formés devaient se marier dans l’année. Cette pratique était destinée essentiellement à dévoiler l’amour de ces couples au grand jour.

