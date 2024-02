Vidéo: Kate Middleton dans une comédie musciale

Kate Middleton aurait pu être une artiste !

En effet, déjà qu’on a pu apercevoir qu’elle pouvait être une actrice en découvrant ses photos exhumées par le Daily Mail, il y a quelques semaines. Maintenant, c’est une autre vidéo qui apparaît sur Internet montrant une autre qualité de la princesse.

A l’âge de 11 ans, alors qu’elle était au prestigieux établissement du Royaume-Uni, St Andrew’s School, Kate aimait jouer dans les pièces de théâtre. Et elle était excellente. Dans cette vidéo filmée en 1993 à Pangbourne, au sud de l’Angleterre, elle joue le rôle principal dans la comédie musicale My Fair Lady.

Ayant le rôle d’Eliza Doolittle, non seulement elle joue en tant que comédienne mais en plus elle chante. Et sa voix n’est pas des plus déplaisantes. Ainsi, vous pourriez la découvrir dans la vidéo ci-dessous chantant Wouldn’t it be lovely.

Déjà petite et elle attire l’attention. Qui aurait pu croire que cette petite fille deviendrait la princesse du Royaume-Uni.

En tout cas, avec ses performances artistiques elle était tout mignonne, et même aujourd’hui dans rôle important dans la société elle est aussi respectable.

