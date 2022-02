Le programme d’Eva Mendes pour la Saint-Valentin

Il semble que le couple Eva Mendes et Ryan Gosling fait récemment l’objet de plusieurs rumeurs débutant par une présumée grossesse puis par la rupture des deux tourtereaux. L’actrice semble très sereine face à ses spéculations sans aucun fondement.

Invitée sur le plateau d’Ellen DeGeneres, Eva Mendes clarifie les choses en précisant tout d’abord qu’elle n’est en aucun cas enceinte. Elle s’est fait passer pour une femme enceinte à l’aéroport uniquement pour être épargnée par le scanner. La bombe latino ne voulait pas passer par le scanner car elle n’aime pas cet appareil qui l’expose nue et elle confie qu’elle a toujours demandé la fouille corporelle. Elle souligne que son in volonté a été compri autrement et des rumeurs ont très vite circulé.

Eva Mendes partage la vie de Ryan Gosling depuis deux ans, elle profite de l’invitation sur le plateau d’Ellen pour affirmer qu’elle est toujours avec son beau blond et que l’histoire de séparation n’est qu’une autre rumeur frappant son couple.

L’actrice avoue aussi qu’elle n’est pas adepte de la Saint-Valentin donc son programme ne sera pas comme l’imaginent la plus part des personnes : sortie romantique, dîner en tête à tête….

En effet, Eva projette de commander à manger et de regarder un film « N’oublie jamais » de son compagnon et confie qu’elle se morfondra sûrement dans son canapé en le regardant. Il faut noter que Ryan Gosling partage l’écran avec Rachel McAdams, son ex-copine. Donc, cela veut tout dire !

Partager : Twitter

Facebook