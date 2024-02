La faim améliore le sens de l’odorat

Une étude menée par des chercheurs français prouverait que la faim aurait un impact positif sur notre perception des odeurs.

Il s’avère que la sensation d’avoir le ventre qui gargouille par la faim enclencherait un système de récepteurs dans le cerveau qui a pour rôle de doper le circuit olfactif, ce qui l’être humain plus réceptifs aux odeurs.

En effet, des scientifiques de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France à Bordeaux ont découvert cette relation entre la recherche de la nourriture et le sens de l’odorat.

Les auteurs de cette recherche expliquent leur constatation par le fait que cela est un mécanisme biologique engendrant l’augmentation de l’olfaction durant la faim et qui illustre l’attirance accrue pour la nourriture.

D’une manière plus simple, plus on a faim et plus notre cerveau stimule notre sensibilité aux odeurs de nourriture et c’est ce qui explique le fait qu’on s’alimente sans un délai précis.

Les chercheurs envisagent une nouvelle extension de leur travail, ils supposent que les personnes obèses ou anorexiques présentent un dysfonctionnement dans le système décrit plus haut. C’est-à-dire que leur sensibilité aux odeurs va être de plus en plus faible par rapport à la normale.

