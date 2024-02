France: Une augmentation médiocre des salaires est fixée au alentours des 2%

Selon le cabinet Hay Group, la progression des rémunérations prévue en France, en 2014, sera la plus médiocre des années 2000.

D’après les prévisions du cabinet Hay Group, qui se base sur une enquête menée auprès de 370 entreprises, l’augmentation du salaire pour cette nouvelle année sera à peu près de l’ordre de tourner 2% pour l’ensemble des salariés. Ce chiffre est un chiffre médian, cela veut dire que certaines sociétés envisagent d’augmenter les salaires de plus de 2% par contre d’autres entreprises projettent une hausse des salaires des employés de moins de 2%.

Pour le cabinet, ce taux n’est pas étonnant et que cette hausse médiocre des rémunérations s’explique par l’impact de la crise et donc notamment la faible croissance. Ainsi, il est tout à fait normal qu’une pression pèse sur cette augmentation.

Le plus choquant reste le fait que ce taux de 2% est le taux le plus faible observé depuis 2000 et depuis la mise en place des 35 heures. Hay Group note que pour l’année 2013, la hausse des salaires enregistrée était de 2,4% chez les cadres et de 2,3% chez les non cadres. Donc en France, on note cette année entre 0,3% et 0,4% de moins qu’en 2013.

