Le crash d’un avion militaire en Algérie fait 77 morts: le pays est en deuil durant trois jours

Un événement terrible s’est produit hier dans l’est de l’Algérie ; un avion militaire à bord duquel se trouvaient des soldats et leurs familles à environ 450 kilomètres d’Alger. Le pays est en deuil durant trois jours.

Le crash qui a eu lieu hier a secoué toute l’Algérie. En effet, les médias algériens se sont un peu mêlés les pinceaux en comptant plus de100 morts alors qu’en réalité le ministre de la défense a recensé hier soir 77 décès.

Miraculeusement, un survivant a été trouvait seulement il est gravement blessé, un officier de la protection civile a annoncé que cette victime souffre d’un traumatisme crânien.

D’après le ministère de la défense, le plan de recherches et de sauvetage n’a pas tardé à être lancé et un dispositif énorme, composé de membres de l’armée nationale populaire et de la protection civile, a été très vite déployé sur le site du crash.

On estime minimum 250 secouristes de la protection civile déployés sur les lieux de l’accident qui est très difficilement pénétrable vu les conditions météorologiques défavorables.

Le pays sera, comme la décrétait le gouvernement, en deuil à partir d’aujourd’hui et ce durant trois jours.

J’aime ça : J’aime chargement…