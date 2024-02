Justin Bieber détruit par ses fans

Justin Bieber est envié par beaucoup de jeunes hommes à cause de ses fans.

En effet, ce jeune chanteur a des millions de fans à travers le monde. Et malgré tous les problèmes et la mauvaise image qu’il est entrain de se construire, ses fans l’aiment quand même et le suivent partout.

Ses bliebers l’aiment tellement qu’ils ont détruit sa statue de cire qui se trouve au musée Madame Tussauds de Times Square, à New York. Ironie du sort, même sa statue a des problèmes, tout comme lui en ce moment.

Une source du New York Post affirme que: « Il n’y a pas de cordon de sécurité ou de barrières pour les arrêter » et donc les fans se déchaînent sur cette statue. Baisers, câlins, tripotage, etc. Et il s’est avéré que tout ces attouchements ont abîmé la statut de Justin. En fait, dans ce musée les visiteurs ont le droit de s’approcher de très près de leur idole que malheureusement les conséquences ne sont pas toujours jolies à voir.

Ainsi, le manager du Madame Tussauds de Times Square, Bred Pidgeon a révélé qu’à cause de ces tripotages excessifs, la statue de cire de Justin devra être retirée: « C’est une déception, mais nous espérons accueillir dans un futur proche une nouvelle version “adulte” de Justin. »

En attendant, Justin Bieber préfère les clubs de strip-teases que de se faire une statue de cire pour qu’on le touche sans qu’il soit vraiment touché!

