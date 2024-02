Eva Mendes et Ryan Gosling, en couple ou séparés pour la Saint-Valentin?

Alors que la Saint-Valentin approche à grands pas, on est curieux de savoir le programme des couples.

Ainsi, hier, Ellen DeGeneres a invité la belle Eva Mendes dans son talk show pour parler justement de la Saint-Valentin et de son couple.

En fait, l’actrice a été sujet de plusieurs rumeurs ses derniers temps. En effet, il y a quelques temps on croyait qu’elle était enceinte. Ce fait a été étalé dans les magazines après qu’elle a été vue à l’aéroport refusant de passer sous le détecteur à rayons X. Pour les paparazzi présents, la conclusion était claire qu’elle était enceinte et ne voulait pas le révéler à tout le monde grâce au scanner de l’aéroport. Elle a, donc, préféré être fouillée au corps.

Et elle s’est expliquée hier dans l’émission de Ellen DeGenegeres Show: « C’est tellement ridicule ! Ça a commencé parce que je n’ai pas voulu passer sous les scanners à l’aéroport, vous savez, ce scanner à rayons X qui fait vraiment flipper. Ces pratiques permettent tout simplement aux agents de sécurité de voir les passagers nus et qu’ils émettent des radiations dangereuses. »

Ensuite, la fameuse question du programme de Saint-Valentin grâce à laquelle on reste encore dans le doute quant à sa relation avec Ryan Gosling. On sait que depuis 2011 ils sont en couple, mais on a aussi pu remarquer que depuis quelques mois ils ne s’affichent plus ensemble surtout sur les tapis rouges.

Ne prenant aucune position, elle répond juste: « Je ne suis pas une grande fan de la Saint-Valentin. Je vais probablement commander à dîner et regarder N’oublie jamais ou un truc comme ça. Juste pleurer et sangloter. »

Elle aurait donc rigolé des rumeurs concernant sa séparation de l’acteur et déclare qu’elle passera sa Saint-Valentin regardant le film le plus connu de Ryan, N’oublie jamais.

J’aime ça : J’aime chargement…