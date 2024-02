Le message des chauffeurs de taxi a été reçu après l’arrestation de 101 personnes

Il semble que la situation ne s’arrange pas du côté de la grève des taxis parisiens, ces derniers persistent dans la tentation de bloquer la circulation. Mardi soir, 64 chauffeurs de taxi parisiens ont été placés en garde à vue.

Déjà mardi matin, une centaine de taxis avaient bloqué très tôt le matin la circulation, la police était intervenue pour séparer ce rassemblement et n’a pas hésité à employer la force avec ceux qui tenaient encore bon. Voilà que la situation s’enflamme encore une fois mais tard dans la soirée, des taxis se sont rassemblés au niveau de la place de la Concorde pour une nouvelle tentative, les forces de l’ordre ont rétabli la circulation d’une manière moins souple que le matin.

En effet, 64 chauffeurs de taxi parisiens ont été placés en garde à vue et leurs voitures en fourrière. Ils sont accusés d’ « entrave à la circulation et refus de dispersion après sommations suite à un attroupement ». Ce matin, tous ces coupables ont été relâchés mercredi et d’après RMC, ces chauffeurs font partie des 110 autres interpellés le soir du mardi. Il s’avère qu’après les premières arrestations sur la place de la Concorde, un regroupement s’était très vite reformé en direction de la gare de Lyon mais celui-ci n’a pas eu plus de chances que le premier, ces chauffeurs ont été également arrêtés.

Thomas Thévenoud, député PS de Saône-et-Loire annonce sur RMC que les revendications des chauffeurs de taxi ont été entendues et qu’à présent le message est parfaitement clair. Celui-ci recommande aux chauffeurs de Taxi de faire taire leur colère et de retrouver une situation de calme afin d’amorcer un vrai dialogue.

