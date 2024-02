Un compliment alimentaire à base de thé vert et de myrtilles fait des miracles auprès des plus de 65 ans

D’après une étude américaine, un complément alimentaire riche en antioxydants serait capable de décélérer le déclin cognitif des personnes de plus de 65 ans.

Un remède miracle contre le déclin cognitif des personnes âgées a été trouvé. En effet, des scientifiques de l’University of South Florida ont découvert qu’une formulation très riche en antioxydants et en composants naturels aurait la capacité d’entretenir la rapidité avec laquelle les cerveaux des personnes âgées traitent l’information.

Ainsi, un comprimé renfermant du thé vert et des myrtilles serait capable de stimuler les fonctions cognitives des personnes âgées de 65 ans et plus. Celui-ci constitue en quelque sorte une potion composée d’extraits de thé vert, de myrtilles, des acides aminés et de la vitamine D3. les deux premiers composants sont connus pour leurs propriétés antioxydantes qui ont pour rôle la protection contre le stress oxydatif qui provoque le déclin des cellules.

Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont testé leur formulation auprès d’un échantillon composé de 105 personnes âgées de 65 à 85 ans. Ils remarquent que les personnes ayant pris ce traitement (compliment alimentaire à base de thé vert et myrtilles) exposent une rapidité plus accrue d’exécution des tâches cognitives comme l’analyse d’une information alors que le groupe n’ayant pas testé ce compliment alimentaire ne présente aucun changement.

J’aime ça : J’aime chargement…