Accessibilité des villes aux handicapés: encore des efforts à fournir

La situation est meilleure certes mais pas assez satisfaisante, elle nécessite davantage d’efforts. Les villes ont clairement fait des progrès en matière d’accessibilité aux personnes handicapées, seulement, on remarque que cela n’est pas suffisant par rapport aux besoins réels.

Il est évident que les villes ont fourni un grand effort concernant l’accessibilité aux handicapés mais malheureusement ces efforts ne sont pas suffisants la preuve, un peu plus de la moitié des écoles et uniquement 42% des réseaux de bus sont accessibles à ces personnes. L’Association des paralysés de France (APF) vient tout juste de pubier le baromètre annuel qui demeure inadéquat avec les attentes.

La loi de 2005, rappelez-vous, avait fixé l’objectif de rendre accessibles les bâtiments recevant du public et les transports d’ici à 2015, or en s’intéressant de près aux commerces de proximité et aux cabinets médicaux ou paramédicaux , la réalité est bien loin de la cible fixée.

Concernant la 5e édition du baromètre de l’accessibilité, Grenoble (Isère) occupe la première place de la liste des villes les plus adaptées aux handicapés, avec une moyenne de 18,7/20, Nantes (Loire-Atlantique) occupe la deuxième place avec une moyenne de 18/20 alors que Caen (Calvados) occupe la 3e place du classement avec une moyenne de 17,6/20.

J’aime ça : J’aime chargement…