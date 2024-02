Une analyse est lancée afin de tester le rapport entre les produits bio et la santé

La grande analyse « BioNutriNet » est lancée aujourd’hui ,11 février. Elle se réfère à un échantillon composé de plus de 100.000 personnes, plus de la moitié de cet échantillon renferme des individus adeptes du bio.

Il existe des personnes qui consomment les produits bio parce que c’est la grande tendance et il y a des personnes qui les consomment car ils croient sans le moindre doute aux bienfaits de ces aliments.

Face à l’ampleur du phénomène bio, une analyse est lancée ce 11 février en France afin de répondre à la question qui préoccupe tout le monde : le bio a-t-il vraiment un rôle dans la bonification de la santé ?!

L’étude, qui est une première en France, sera menée par le Dr Emmanuelle Kesse, épidémiologiste sur plus de 100.000 personnes. A travers elle, on saura si la consommation d’aliments bio améliore-t-il réellement la santé. Ainsi, baptisée « BioNutriN », l’analyse aura pour objectif une meilleure compréhension des consommateurs de produits bio et d’éclairer sur le rapport entre ce type d’aliments et la santé.

De plus, L’étude prévoit spécialement d’estimer sur un sous-groupe de participants les résidus de pesticides.

Les responsables de l’analyse encouragent tout consommateur régulier ou occasionnel de produits bio à participer à ce projet car toute contribution permettra d’améliorer les résultats de l’expérience qui se déroulera sur une période de 5 ans.

