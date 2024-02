Julia Roberts est en deuil

Fini le grand sourire hollywoodien très connu de Julia Roberts, en tout cas pour quelques temps.

En effet, l’actrice américaine a perdu sa demi-soeur, Nancy Motes âgée de 37 ans.

Ainsi, le magazine People a dévoilé que l’annonce de la mort de Nancy a été annoncé par le porte-parole de la famille: « C’est avec une profonde tristesse que la famille de Nancy Motes confirme qu’elle a été retrouvée morte hier à Los Angeles des suites de ce qui semble être une overdose. Pour le moment, il n’y a pas de rapport officiel. La famille est sous le choc et dévastée. »

Selon le rapport de la police, Nancy Motes s’est suicidée: « Elle a été retrouvée morte dans une baignoire remplie d’eau. Nous traitons l’affaire comme un suicide, et pas comme une noyade. »

Sauf que la relation entre Julia Roberts et Nancy Motes n’est pas très tendre. En effet, des mois auparavant, Nancy déclare: « Quand j’étais au lycée et que j’étais adulte, elle me faisait clairement comprendre que j’étais en surpoids. Julia ne voulait pas me voir emprunter cette voie. Essentiellement parce que j’étais en surpoids. »

Ces révélations n’ont fait qu’éloigner encore plus les deux soeurs, surtout que Julia Roberts a une certaine image à préserver dans les médias. Tout de même, sa demi-soeur n’a pas hésité à dire: « J’aime vraiment Julia et je suis convaincue qu’elle m’aime aussi. »

Qu’elles soient très proches ou pas, elles restent quand même des soeurs et Julia Roberts semble être bouleversée par cette nouvelle.

