Nos conseils pour combattre le stress

Qui de nos jours n’est pas stressé ?! Celui qui ose répondre non sait parfaitement qu’il ment car le stress est naturel et fait partie de notre quotidien. Il est cependant impératif de contenir ce stress et le maîtriser afin de s’assurer une meilleure santé.

Nous vous présentons quelques conseils afin de vous aider à gérer votre stress et à vous offrir une qualité de vie meilleure.

Notre conseil numéro1 pour lutter contre le stress est d’apprendre à se relaxer à travers la consommation de tisane. En effet, les tisanes du tilleul, la valériane, la camomille, la passiflore,la mélisse, le houblon, la fleur d’oranger et la lavande vous permettront de relâcher immédiatement la pression.

Votre atmosphère peut également participer à la réduction de stress par un geste simple qui est la diffusion de certaines huiles essentielles comme celle d’orange douce, de lavande vraie, de bois de rose, d’ylang ylang complète. Ces huiles sont connues pour leur pouvoir relaxant.3 à 4 gouttes suffiront.

Les bains bien chauds sont un autre moyen de dissiper la pression cumulée tout au long de la journée. Vous avez le choix entre un bain à la lavande ou au bicarbonate de soude ou encore à la tilleul.

Pour combattre le stress votre meilleur allié côté fruit est La banane. En effet, ce fruit est riche en magnésium et contient de la sérotonine. Ces deux éléments influent fortement sur l’humeur et le manque d’un élément peut engendrer du stress et de l’anxiété.

La consommation de chocolat noir en quantité raisonnable bien évidemment vous procurera quelques instants de détente.

Mais le remède le plus efficace reste celui de s’offrir des moments de relaxation même les plus simples, comme une respiration profonde, si vous n’avez pas le temps de pratiquer du yoga.

