Val d’Isère : un incendie a consommé une bonne partie de la résidence «Jardins de la Balme»

Aujourd’hui un incendie a consommé la résidence «Jardins de la Balme», à Val d’Isère (Savoie), la résidence est localisée dans le centre de la station de montagne sur la route des Barmes. Ce drame a été décelé en début d’après-midi.

Un incendie a éclaté dans une résidence à Val d’Isère, celui-ci a vite pris de l’ampleur et les pompiers ont très rapidement fait face à la situation. En somme, 200 personnes ont été évacuées. Dans la foule, les pompiers comptent un blessé grave, une femme âgée de 64 ans se lançant d’une fenêtre du 6e étage a été évacuée vers l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Une école primaire localisée près du bâtiment incendié a également été évacuée par précaution.

On recense huit individus qui ont été intoxiqués et très vite pris en charge par les secours. Bon nombre de résidents ont quitté les lieux rapidement, certains même de la douche, ont été évacués et regroupés dans le centre des congrès de la station.

Il est convenu qu’un relogement soit proposé à ces personnes, quant aux pompiers, ils étaient toujours sur les lieux vers 16h pour contenir l’incendie et il est évident qu’un périmètre de sécurité a été mis en place.

