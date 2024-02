La famille Beckham très élégante au Fashion Week de New York

La famille la plus glamour de la planète s’affiche encore une fois plus réunie que jamais.

Il s’agit, bien entendu, de la famille Beckham. Le couple Victoria/David sont les plus stylés du monde entier, surtout quand ils sortent en famille pour se soutenir l’un l’autre.

En effet, Victoria Beckham s’est affiché en tant que styliste dans la Fashion Week à New York pour présenter sa collection automne/hiver 2014.

Elle était présente avec toute sa famille, son mari David, ses fils Brooklyn (14 ans), Roméro (11 ans) et Cruz (8 ans) ainsi que leur belle petite fille Harper (2 ans). Alors que Victoria est en plein travail pour le défilé, sa famille étaient aux premiers rangs avec Anna Wintour, leur amie proche. Cette femme est aussi la patronne du Vogue US et aussi la directrice artistique du groupe Condé Nast.

Bien installés et surtout bien entourés, les hommes Beckham étaient très chics et élégants. Mais, celle qui attire toujours l’attention dans la famille serait la belle Harper.

Après le défilé, ils se sont rendus au restaurant Balthazar, à Manhattan.

Une journée familiale aussi chic et huppée, on ne la retrouve que chez les Beckham. En plus, Victoria était très contente surtout que sa ligne de sacs de luxe et sa seconde ligne de prêt-à-porter (Victoria by Victoria Beckham) rencontrent un grand succès. Et d’ailleurs, la nouveauté de l’année pour l’ex-posh serait qu’elle est entrain de préparer une boutique à Londre pour l’automne prochain qui serait de 650 m² à Dove Street, la rue la plus chic de Londres.

