Un Shia LaBeouf très étrange lors du 64e Festival de Berlin

Shia LaBoeuf serait-il sur les traces de Justin Bieber !?!

En effet, ce jeune acteur multiplie les problèmes autour de lui. Entre les bagarres dans bars londoniens, des accusations de plagiat, des problèmes sanitaires rencontrés lors du tournage de Fury, il se montre encore plus bizarre.

Hier, Dimanche 09 Février 2014, il était présent au 64e festival de Berlin pour présenter le film Nymphomaniac. L’équipe du film était présente aussi. On a vu Christian Slater, Uma Thurman ainsi que le réalisateur Lars von Trier. Malgré sa belle allure, Shia LaBeouf a attiré une fois de plus l’attention sur lui mais pas d’une façon positive.

Ainsi, à la conférence de presse, on l’a interrogé sur ses scènes osées avec Charlotte Gainsbourg. Et pour y répondre, il a trouvé une façon des moins originales mais des plus étranges. Il aurait répondu: « Quand les mouettes suivent un chalutier, c’est qu’elles pensent qu’on va leur jeter des sardines. Merci beaucoup. » Ensuite, il s’est levé et parti!

Sauf que cette réaction n’est pas originale dans le sens où elle ne serait pas sienne. A vrai dire, en 1995, Eric Cantona aurait dit la même phrase lors d’une conférence de presse pour ensuite quitter l’endroit.

Mais, pas seulement! Shia LaBeouf s’est présenté sur le Tapis Rouge avec sur la tête, un sac en papier. Il était pourtant vêtu d’un costume assez chic mais il a ajouté un accessoire insolite, un sac sur la tête avec deux trous pour les yeux. Et il y avait une inscription: « I am not famous anymore. » (Je ne suis plus célèbre).

Et en fait, on pourrait croire que cette réaction serait une suite à sa déclaration d’il y a quelques semaines sur son compte twitter: « À la lumière des récentes attaques contre mon intégrité artistique, j’ai décidé de prendre ma retraite médiatique. »

On se demande si ce genre de réactions auraient un impact sur les réalisateurs pour l’appeler dans d’autres films ou si c’est juste un coup médiatique pour faire parler de lui!

