Orlondo Bloom a mis en vente sa demeure de Los Angeles

D’après le leader mondial de la vente de propriétés exceptionnelles à l’échelle mondiale qui n’est autre que Coldwell Banker, Orlondo Bloom a mis en vente sa maison de Los Angeles.

On se demande si la mise en vente de la maison d’Orlondo Bloom a un moindre rapport avec sa séparation avec le mannequin Miranda Kerr, mère de son fils. Cela ne serait pas étonnant, ce n’est as la première fois ou un acteur vend sa maison à cause d’une séparation amoureuse, rappelez-vous c’était le cas de Robert Pattinson.

La maison de l’acteur de Pirates des Caraïbes est localisée sur les hauteurs de Los Angles dotée d’une vue incroyable. Cette propriété est composée de 4 chambres, 3 salles de bain, piscine et spa.

Elle est sécurisée et très lumineuses avec ses baies vitrées elle est bâtie sur un parc paysager de 3.000 m². La maison est mise en vente à 3,995 millions de dollars soit à peu près 2,934 millions d’euros, un prix qui est déjà en baisse par rapport à la vraie valeur de cette propriété, en effet, en octobre 2013, son prix de vente était de 4,5 millions de dollars et Orlondo l’avait acquis en 2007 à 2,75 millions de dollars.

J’aime ça : J’aime chargement…