La production de The voice aurait obligé une candidate de chanter bizarrement

La production de The Voice la plus belle voix est de plus en plus critiquée. Serait-elle vouée à l’échec ?

Après la déclaration de Florent Pagny sur la manipulation de la production quant au passage des candidats et ainsi montrer qu’il n’était pas très apprécié, vient le tour d’une candidate de révéler un autre tour de passe-passe.

En effet, ceux qui ont regardé l’émission samedi dernier n’ont pas pu rater l’audition la plus remarquable. Celle de Liv, qui a chanté Let it be en une version assez originale ou plutôt bizarroïde.

Cette jeune demoiselle de 16 ans aurait fait une performance qui a laissé les coaches bouche-bée. Ils n’ont tout de même pas buzzé pour la choisir. En fait, elle alternait sa voix normale avec une voix de canard et une voix de black metal.

Les coaches ne l’ont pas choisi pour leur équipe mais ils l’ont quand même applaudi. Florent Pagny aurait déclaré que « C’est presque comme un numéro de cirque ». Jenifer se disait « un peu perdue ». Mika, quant à lui, a beaucoup apprécié la voix normale et disait que c’était plutôt jolie et Garou a rajouté que « C’est dommage ». En fait, Mika a même proposé une théorie qui stipulait que la candidate ne voulait pas être retenue par les coaches et qu’elle voulait juste s’amuser.

Mais la réalité est loin d’être ce qu’on croyait ni même ce qu’on voyait. Ainsi, Liv a déclaré à France 3 Nord Pas-de-Calais que c’est la production qui a décidé de sa prestation: « J’ai fait le casting de The Voice l’été dernier avec ma vraie voix. Je n’ai pas été retenue, s’est-elle souvenue. Quelques semaines plus tard, j’ai publié sur mon compte YouTube une vidéo dans laquelle je chantais avec une voix bizarre juste pour m’échauffer. Le directeur de casting l’a vue. Il m’a rappelée et m’a dit qu’il voulait que je chante comme ça devant les coachs. Je n’ai pas trop eu le temps de réfléchir. Soit j’acceptais, soit je ne passais pas à la télé. Finalement, j’ai décidé de tenter le coup avec Let it be. »

Même si en regardant The Voice, on a pu découvrir que les coaches ne l’ont pas choisi et qu’elle est partie par la suite du plateau, mais en fait le montage a coupé une autre partie de son passage à l’émission. « Après, les coachs m’ont demandé de chanter Let it be avec ma voix normale, s’est-elle souvenue. Et là, Garou et Florent Pagny n’arrêtaient pas d’essayer de buzzer et ils disaient “Mais pourquoi, on n’a pas appuyé…” Ça m’a fait plaisir ! «

