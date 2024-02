Réincarnation du Dieu singe: Chandre Oraon est doté d’une queue

Incroyable mais vrai !! Chandre Oraon est un Indien de 35 ans. Il est tout sauf un homme normal. En effet, celui-ci est considéré comme un dieu pour une particularité étonnante, il est doté depuis sa naissance d’une queue longue de 14,5 centimètres.

Chandre Oraon est jugé en Inde comme la réincarnation du dieu singe Hanuman. Ce statut lui confère l’admiration, l’amour et le respect de tous les croyants. Effectivement, bon nombre de personnes se déplacent pour voir Chandre et plus particulièrement sa queue, les plus croyants quant à eux espèrent toucher sa queue afin de se prémunir contre les maladies, la queue est également un porte-bonheur au nouveaux-nés.

Etant petit, cet homme n’avait pas été respecté comme maintenant, il était l’objet de moqueries continues, les autres enfants de son âge se marraient en voyant sa queue située en bas de son dos.

Ce cueilleur de thé confie qu’à présent il lui est difficultés de trouver une femme pouvant partager sa vie. En dépit de ce fait, cet homme est très fier de sa queue. D’ailleurs, à présent, il agit exactement comme il devrait le faire selon les croyants c’est-à-dire en singe, après tout il est la réincarnation de dieu singe.

Pour d’autres comme le médecin Bhushan Chakraborty, Chandre n’est pas un dieu signe malgré cette ressemblance mais il incarne un des défauts congénitaux qui existent.

Le cueilleur de thé n’a pas l’intention de se faire opérer , il explique sa position par une tentative ultérieure effectuée par sa mère qui a abouti à une maladie, en effet, le garçon avait failli mourir en voulant couper sa queue.

