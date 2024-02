Les syndicats de taxis se mobilisent afin de lutter contre les VTC

Face à la menace persistante de la concurrence avec les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), les syndicats de taxis tentent le tout pour le tout pour défendre sa profession.

En ce lundi, 10 février, les syndicats de taxis se mobilisent afin de lutter contre la concurrence dévastatrice des véhicules de tourisme, ils sont bien décidés à défendre en vain leur gagne-pain. C’est la suspension de la contrainte imposée aux véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) qui a donné le coup d’alerte.

Ainsi, il est convenu que deux cortèges fassent leur départ des aéroports parisiens de Roissy et d’Orly à 8 heures afin de rejoindre plus tard dans la matinée le Trocadéro. Pour faire face à cela, un dispositif policier, assez important, a été déployé dans les deux aéroports.

Des bouchons ont été remarqués sur le périphérique à cause d’un barrage filtrant entre Porte Dauphine et Porte Maillot, et d’opérations escargot Porte de Clichy et Porte de Vincennes.

D’après les prévisions du site Sytadin qui analyse en détail et en direct le trafic francilien, des perturbations bloqueraient tout le réseau notamment les autoroutes A1, A3, A6, A6B, A6A, A106 et le boulevard périphérique.

