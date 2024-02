Jessica Biel et Justin Timberlake: Loin des yeux loin du cœur

Jessica Biel, Justin Timeberlake un couple de plus en plus discret. Une source très proche, qui n’est autre que grand-mère de l’acteur et chanteur, a confié indirectement que leur mariage commence à se ramollir.

Il s’avère que pendant les fêtes de Noël, la relation entre Justin Timberlake et Jessica Biel n’était pas celle d’habitude, des tensions pèsent sur leur couple. A en croire certaines rumeurs, le couple se détache. Des murmures qui se confirment en quelque sorte avec la révélation de Sadie Bomar, grand-mère de Justin, qui avance que le couple souffre d’un manque de temps , les moments intimes ne sont plus d’actualité.

D’après la mamie, Justin et Jessica s’aiment énormément mais la distance et le manque de temps alourdissent la difficulté à laquelle fait face le couple, elle avoue que Jessica a du mal à supporter la distance.

Cependant, Sadie Bomar fait part de son positivisme quant à la situation, elle estime que les amoureux sont capables de retrouver la force de leur couple à condition d’arriver à se ménager des moments intimes.

La question maintenant est de savoir si Jessica Biel et Justin Timberlake seront capables de renouer ou est-ce que la distance aura raison de leur couple.

