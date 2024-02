Royaume-Uni: une femme est accusée d’avoir causé volontairement la perte de sa fille

Une mère ayant consommée de l’alcool pendant la grossesse a été entraînée en justice. Présumée coupable de l’handicape de son enfant, l’autorité judiciaire doit prochainement statuer sa culpabilité de la maman.

L’alcool a toujours été mis sur le même pied d’égalité que le tabac, en effet, la consommation d’alcool est fortement déconseillée en période de grossesse en raison de sa nocivité pour la maman et le bébé. Au Royaume-Uni, une enfant présentant un trouble de l’alcoolisation fœtale a été prise en charge par une municipalité. Cette dernière a attaqué la mère en justice jugeant que celle-ci est coupable d’avoir causé volontairement l’état actuel de son enfant.

Ainsi, la cour d’appel concernée également par l’affaire va très bientôt se prononcer sur la culpabilité de la mère en question.

Maintenant, la fille est âgée de six ans, elle souffre de retards de développement mental dus au syndrome de l’alcoolisation fœtale et la cause serait l’inconscience de sa mère qui avait consommé lors de sa grossesse des quantités élevées d’alcool même en sachant les risques liés à cette consommation.

La petite vit à présent dans un foyer d’adoption et c’est la municipalité, qui paye les frais médicaux, c’est pourquoi elle espère la condamnation de la mère, ce qui permettrait en quelque sorte de couvrir ces coûts.

