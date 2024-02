La relation cachée de Katie Holmes et Jamie Foxx

D’une simple amitié à une histoire de couple c’est ce que prétendent certaines rumeurs lancées sur les deux acteurs Katie Holmes et Jamie Foxx .

Il s’avère que Katie Holmes et Jamie Foxx qui sont tous deux célibataires auraient été vu bon nombre de fois ces dernières semaines ensemble, il faut dire aussi que les deux stars se connaissent depuis plus de neuf ans.

Nous savons que Tom Cruise et Katie Holmes étaient mariés et ont eu ensemble une merveilleuse fille, la petite Suri Katie Holmes. Restée quelque temps après son divorce, Katie a auparavant voulu passer à autre chose en s’embarquant ainsi dans une relation avec l’acteur, humoriste et musicien Jamie Foxx. En effet, comme chaque détail est si bien étudié dans l’univers des people, les petits rendez-vous de Jamie et Katie n’ont pas étaient épargnés.

Même si ce nouveau couple tente de dissimuler sa relation au grand public, tous leurs efforts semblent tomber à l’eau. La preuve, le New York Post, ont dévoilé que les deux tourtereaux auraient passé le week-end du super Bowl ensemble et une source proche de l’actrice a même précisé que katie a rejoint Jamie en avion privé.

