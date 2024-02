Un médecin se réfère à la série de Dr. House pour diagnostiquer parfaitement l’état compliqué de son patient

Eh si une série télévisée était aurait un autre motif que d’être un moyen de divertissement ! c’est le cas de la série très connue Dr.House, qui a permis à un médecin allemand de trouver le bémol dans l’état d’un patient dont le diagnostic était flou.

Un homme de 55 ans sans antécédent médical sérieux présentait des symptômes très surprenants comme une fièvre inexplicable, une insuffisance cardiaque aiguë, une grave déficience visuelle et auditive et une étrange inflammation de l’œsophage. En résumé, l’état de ce patient allemand était énigmatique, indéchiffrable pour la médecine.

Enfin, cela l’était jusqu’à ce Juergen R. Schaefer, un professeur de la Clinique universitaire de Marbourg (centre), soupçonne que le cas inexplicable du patient est presque celui le même qu’un patient paru dans un épisode de la série américaine Dr House (l’épisode 11 de la saison 7). Dr .House avait alors diagnostiqué un cas improbable d’empoisonnement au cobalt.

Ainsi, la recherche effectuée afin de déceler la maladie renfermant tous ces symptômes et faisant le rapprochement avec un cas présenté lors de la diffusion d’un épisode de la série américaine Dr.House, le professeur, comme il l’a précisé dans un article publié dans la revue médicale britannique, a soupçonné une intoxication au cobalt.

Une fois le rapprochement fait entre les prothèses qui remplaçaient les deux hanches cassées du patient, et son état, une radiographie a permis de dévoiler des particules de métal dans la hanche et les analyses de sang et d’urine ont montré une intoxication au cobalt et au chrome, deux métaux utilisés dans la prothèse.

