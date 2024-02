Qumaira: une nouvelle tempête s’abattant sur le nord-ouest de la France

En cette période, les tempêtes s’enchaînent sur le nord ouest de la France. Voilà qu’une nouvelle tempête baptisée Qumaira, s’abat sur cette région. depuis le milieu de la journée.

Une tempête a frappé jeudi 6 février le nord-ouest de la France, les vents, pluie-inondation et vagues-submersion ont incité Météo France a placer 36 départements de cette région en vigilance orange, le Finistère a été le seul département a être placé en vigilance rouge en raison des crues.

L’ingénieur prévisionniste à Météo France, François Gourand, juge qu’il n’y a rien d’exceptionnel dans ce phénomène météorologique, il estime que c’est uniquement les premiers vents puissants du début de l’hiver.

François Gourand avait prévu que la tempête s’abattrait sur les côtes françaises à partir de 5 et 6 heures du matin ce vendredi en estimant que les rafales devraient atteindre 90 à 110 km/h. Plus tard dans la matinée, ces vents souffleront violemment sur le Nord – Pas-de-Calais et en mi-journée sur la Belgique.

L’aspect particulier de la tempête Qumaira est que sa trajectoire se rapproche énormément des côtes. En ce sens, des dégâts seraient à prévoir dans le nord de la Loire et de l’Ile de France, des régions où les vents puissants passeront pour la première fois.

J’aime ça : J’aime chargement…