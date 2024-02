Le festival du film de Berlin ouvrira avec la Première mondiale de Wes Anderson

La première mondiale du très attendu « Le Grand Hôtel de Budapest » de de Wes Anderson qui ouvrira le 64e festival du film de Berlin jeudi, il se joint à la course pour le premier prix de l’Ours d’or.

Le film d’ouverture de haut niveau avec un casting de star mené par l’acteur britannique Ralph Fiennes marque un coup d’Etat pour la Berlinale, premier grand festival du cinéma de l’année de l’Europe.

Le festival de 11 jours projettera plus de 400 productions du monde entier dans ses différentes sections devant un jury présidé par le producteur américain James Schamus (« Brokeback Mountain ») qui remettra les prix principaux pour les 20 prétendants.

« Le Grand Hôtel Budapest » est le huitième long métrage de Anderson et vient suite à l’histoire d’amour « Moonrise Kingdom », qui a lancé le festival de Cannes en 2012 pour devenir un hit du box office.

Ce sera la troisième fois à la compétition de la Berlinale pour Anderson, qui a cherché à maintenir la sensibilité pendant le tournage avec des budgets de plus en plus grands, après « The Life Aquatic » avec Steve Zissou » et « The Royal Tenenbaums ».

Anderson a aligné un autre casting avec Adrien Brody, Willem Dafoe, Bill Murray, Harvey Keitel, Léa Seydoux, Jeff Goldblum, Tilda Swinton avec Edward Norton, Mathieu Amalric et Owen Wilson pour éclairer le tapis rouge de Berlin.

