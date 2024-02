Baisse de l’utilisation des pilules de 3ème et 4 ème génération

Il y a un an, les autorités sanitaires avaient mis en garde les femmes contre les pilules de 3 ème et 4 ème génération. A présent on remarque que les ventes de ces pilules baissent considérablement.

Les pilules de 3ème et 4ème génération n’ont pas autant de succès. L’agence du médicament, a fait part d’un bilan selon lequel l’utilisation de ces contraceptifs a considérablement diminué de 45% entre 2012 et 2013.

Selon Celtipharm, qui s’est chargé d’étudier les données de ventes, la diminution est significative et concomitante avec une augmentation légère des pilules de 1ère génération qui sont les pilules classiques.

Ainsi, le taux de Françaises utilisant les pilules de 3éme génération n’est plus que de l’ordre de 22%.

Le ministère de la Santé, en septembre 2012, avait fait le choix de ne plus rembourser l’achat des pilules de 3ème et 4ème génération en raison des différentes plaintes fréquentes d’utilisatrices

De plus, l’ANSM s’était adressée aux professionnels de santé directement en leur recommandant de ne vendre que les pilules de1ère et 2ème génération.

La tendance maintenant est que les femmes utilisent comme contraceptifs des implants ou stérilets, d’ailleurs les ventes ont augmenté de 30 %.

